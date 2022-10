Gf Vip 7 | Nikita Pelizon parla del suo misterioso compagno e svela com’è nata la loro storia

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è attualmente una delle concorrenti più apprezzate di questo Grande Fratello Vip 7 e lo abbiamo potuto appurare durante l’ultima puntata andata in onda dello show. La giovane ha infatti vinto al televoto delle preferenze con Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Un 47% che ha lasciato intuire il fatto che, al di fuori delle mura di Cinecittà,sia arrivata eccome ai telespettatori. Dentro la Casa però qualcosa continua ad andare storto per la giovane Vippona. Dopo aver ricevuto un aereo molto romantico: “Nik, sei il mio angelo. Mi manchi tanto.” ha avuto un confronto acceso con Cristina Quaranta. A detta di quest’ultima, la collega è stata fortuad aver ricevuto un aereo. Lasenza scendere troppo nei dettagli le aveva però consigliato di essere comunque felice per le ...