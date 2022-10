Cosa s’intende per bambini simmetrici e come si manifesta la simmetria

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In un rapporto in equilibrio tra genitori e figli, i ruoli sono ben definiti: gli adulti fanno gli adulti, ifanno i, con i primi che guidano i secondi attraverso il processo di crescita e apprendimento. Quando c’è “”, invece, icredono di essere dei pari dei loro genitori, che non hanno più autorità. Nel suo libro “Simetría entre padres e hijos” la psicologa argentina Claudia Messing ha coniato la definizione di “”, che copiano ciò che vedono nei loro genitori, inclusi traumi e ansia, e hanno difficoltà a sviluppare la propria identità.si intende per? Isono quelli che, attraverso un processo chiamato ...