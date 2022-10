Chi ha fatto cadere Draghi | chi sgambetta Meloni Coincidenze?

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’audio in cui Silvio Berlusconi dice di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin? “Non ero presente ed è meglio così”. Con queste dichiarazioni pronunciate ieri sera all’uscita da Montecitorio, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, è intervenuto sulle parole del leader di Forza Italia. L’ex presidente del Consiglio, definito “un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste” tre anni fa da Nicola Zingaretti quando questi era segretario del Partito democratico, è riuscito a non citare Putin né la Russia neppure questa volta. Eppure Berlusconi aveva avvertito che “se entrasse nella Nato la guerra sarebbe guerra mondiale”. E ancora: “I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina”. E se a queste parole si sommano quelle del leghista Lorenzo Fontana, presidente ...

