Amici22 | Alessandra Celentano e la dura lettera a Rita

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)riceve unadalla coach. Le sue parole sono dure: serviranno a fortificare la ballerina?nte la puntata del daytime di mercoledì 19 ottobre i ragazzi vengono radunati in saletta per le consuete comunicazioni da parte dei coach. Stavolta è il turno di, la ballerina seguita da. La severa prof fa recapitare all’allieva unain cui spiega dettagliatamente i motivi che porterannoa dover superare certi limiti e alcune sfide durissime. Le parole della coach servono ad incoraggiare la ragazza nonostante la loro severità. Sembra infatti chesia dotata di molta tecnica ma che non riesca ad esternare emozioni non lasciando vie di fuga ad ...

... gli è costato una bufera di critiche da parte dei telespettatori e diCelentano. Nelle ... il futuro di Asia sconvolge Una delle ballerine scelte da Raimondo Todaro perè Asia. La ...Cosa accadràCelentano ha assicurato di aver voluto fare ciò per spronare la ragazza a ... Link: https://t.co/1oWd6CCo8X #AMICI NEWS (@amicii_news) October 12, 2022mentre nella categoria del ballo non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo secondo appuntamento con il ...Amici 2022, anticipazioni registrazione puntata 23 ottobre: Asia eliminata da pubblico Nuovo compito per Rita e sfida per cantanti e ballerini ...