Venerdì sciopero dei mezzi | ecco le linee che si fermano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un altrocon problemi in vista per i passeggeri deipubblici a Roma e nel Lazio. Il prossimo 21 ottobre leperiferiche romane sono a rischio stop per la protesta che durerà 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamata dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. L'agitazione non interesserà i collegamenti gestiti dall'Atac che saranno regolarmente in servizio. La protesta dei lavoratori di Roma Tpl è stata lanciata per sollecitare l'aumento dei salari e lo stop alle privatizzazioni. «Gli autoferrotranvieri si fanno protagonisti nel grido di rabbia dei lavoratori sottopagati, precari e cittadini sul quale si riversano tutte le conseguenze dell'attuale crisi economica», spiega il sindacato che intende prepararsi così allogenerale già indetto da tutto il sindacalismo di base ...