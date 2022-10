Sampdoria | il Cda valuta se rimanere in carica

Lo ha fatto sapere lo stesso, con una nota, dopo che ieri sera allo stadio Ferraris in occasione di- Roma di campionato è arrivato l'ex presidente Massimo Ferrero che attraverso la ......ilcompatto verificherà se sussistono ancora le condizioni per la prosecuzione del proprio incarico nel rispetto dei suddetti presupposti avendo come unica finalità la tutela dell'U. C.'...Sampdoria, la nota ufficiale: "La presenza di Ferrero al Ferraris non era programmata". Ecco cosa fa sapere la società blucerchiata ...Il Consiglio di amministrazione della Sampdoria sta valutando se esistano ancora le condizioni per portare avanti l'incarico. (ANSA) ...