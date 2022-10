Pallone d’Oro | Courtois non ci sta | “nemmeno sul podio!”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non sono mancate le polemiche, ieri sera a Parigi, a margine della premiazione del. Dopo che tutti i premi sono stati assegnati,non ha nascosto un certo disappunto: il portiere belga, premiato come miglior portiere 2021, si è lamentato di non essere salito sul podio del, nonostante avesse vinto campionato e Champions League. “La prima cosa che voglio dire è che sono molto felice per Karim Benzema. Sembra che sia meglio segnare un gol che fermarlo. Questa è una battaglia che resta da vincere. Vedendo la logica di come votano, sapevo che non avrei avuto alcuna possibilità di finire molto in alto, o di vincerlo, ovviamente”, ha esordito il belga quando è intervenuto a El Larguero. “Non dico di vincerla… ma vinci la Liga e vinci la Champions League, la tua squadra ...