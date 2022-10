L' audio esclusivo di Berlusconi | Ho riallacciato i rapporti con Putin

Leggi su lastampa

(Di martedì 18 ottobre 2022) "I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Hocon il presidente, un po' tanto"



Leggi l'articolo -: “Hocon, mi ha regalato 20 bottiglie di vodka per il ...