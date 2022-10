Karate Giovanile | agli Italiani a Squadre di Ostia Fiamme Oro e Ladispoli sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 ottobre 2022)– Cala il sipario sulla due giorni dei CampionatiSociali di, in scena al PalaPellicone dilo scorso week end. Oggi in gara legiovanili sia del kata che del kumite, maschile e femminile. Rispetto a sabato 15 ottobre, giornata degli Assoluti (leggi qui), hanno bissato la meda d’oro il Master Rapid SKF, stavolta nel kata afemminile, leOro nel kata amaschile e lo Shirai Club S. Valentino che ha confermato la sua superiorità nel kumite maschile. New entry sul primo gradino delper il TalaricoTeam nel kumite femminile a, dopo i 2 argenti di sabato. Di seguito, la composizione ...