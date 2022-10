I Bastardi di Pizzofalcone 4 | lo splendido annuncio di Alessandro Gassmann

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Idi, una delle fiction Rai più amate tornerà presto sugli schermi di Rai Uno per la felicità dei fan.protagonista della serie, ha, infatti, usato i suoi social per annunciare l'inizio delle riprese della quarta stagione dell'amato poliziesco tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. La trama della nuova stagione è al momento top secret mentre si sa già quali attori faranno ancora parte della serie e quali no. Idi4:annuncia l'inizio delle riprese La terza stagione de Idiè terminata circa un anno fa e da allora i fan non hanno fatto altro che chiedersi quando ci sarebbe stata la nuova stagione visto il ...