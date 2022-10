Gf Vip 7 | un ex naufrago contro Amaurys Perez | “Irascibile e prepotente | all’Isola dovevi essere espulso perché…”

(Di martedì 18 ottobre 2022)è attualmente uno dei concorrenti della settima edizione del Gf Vip, ma per l’ex pallanuotista non è la prima esperienza nel mondo dei reality.infatti nel 2018 ha partecipato a L’Isola dei famosi e insieme a lui anche il famoso mimo di Zelig Simone Barbato ha preso parte al reality. Durante l’esperienza honduregna i due non avevano creato alcun tipo di rapporto e a distanza di qualche anno Barbato ha deciso di scrivergli una lettera, dai toni tutt’altro che amichevoli, pubblicata dal settimanale Di Più: Ho ancora negli occhi la persona che durante L’Isola dei Famosi fece vedere il più alto contenuto di prepotenza dell’intera storia dei reality show italiani. Non solo all’epoca non fosti, anche se te lo saresti meritato. Ma a distanza di anni sei stato chiamato a partecipare ad un altro ...

