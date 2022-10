Gas russo | Ue | “Non possiamo escludere vera crisi”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Malgrado gli sforzi fatti per la diversificazione degli approvvigionamenti nell’Ue “nonunadell’offerta, con una carenza di gas”, ed è questa la ragione per cui è necessario predisporre un meccanismo paneuropeo di “solidarietà” tra gli Stati membri. Lo spiega la commissaria europea all’Energia Kadri Simson, in conferenza stampa a Strasburgo dopo il collegio dei commissari che ha varato un pacchetto di misure volte a contenere i rincari dell’energia. VON DER LEYEN: “PIÙ INTESA TRA STATI SU TETTI PREZZI” Dal canto suo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha reso noto che sui meccanismi di limitazione dei prezzi del gas c’è oggi “una più larga comprensione tra gli Stati membri”. “Ora il nostro approccio è condiviso molto più largamente”, quindi ...

