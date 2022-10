CREA-AA | Concorso per 2 Collaboratori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria ha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Collaboratore Tecnico VI Livello, per il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente. Per questi 2 Posti viene offerto contratto per 1 Posto a tempo parziale al 50% e 1 a tempo pieno. Bando diIl-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di due unità di personale, una a tempo parziale 50% e una a tempo pieno, idonee all'esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello presso il-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente del, per il progetto Pon, ricerca e innovazione, 2014 ...