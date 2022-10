Con i cambiamenti climatici rischio di allergie tutto l' anno

Agenzia ANSA

...il riscaldamento globale diventa concreto il rischio che le allergie da pollini persistano per tutto l'anno,sintomi peggiori e piu' duraturi, e nell'arco di pochi decenni si potrebbe ...Il nostro messaggio è chiaro: per uscire dalla logica emergenziale e governare iclimatici in maniera strutturale serve il protagonismo delle parti sociali ,un'azione concertata tra ... I cambiamenti climatici spingono alla povertà l'86% dei Paesi - Scienza & Tecnica