Bonucci nei guai? Il gesto non è piaciuto ai tifosi

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per via di undi cui si è reso recentemente protagonista,è finito nei. Il motivo? Uno “smacco” che non è. In una situazione così tanto complicata dal punto di vista relazionale, una figura come quella didovrebbe essere un rifugio sicuro per ogni problema incombente. Tuttavia, perlomeno in questa occasione, non è stato affatto così. Anzi, paradossalmente i problemi sono aumentati in tutto e per tutto. InstagramUna delle occasioni più recenti che hanno dato origine a queste problematiche, riguarda sostanzialmente il derby di Torino. La vittoria della Juventus grazie al gol decisivo di Dusan Vlahovic, non è affatto bastata per placare tutti i malumori. Così, ciò che è accaduto sui social è stato solamente l’ennesimo scenario di desolazione. Un...