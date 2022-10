(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Carabinieri della Compagnia dihanno tratto inun 59enne del posto ritenuto responsabile di “aididi sostanze”. I fatti si sono svolti nella serata di ieri a: la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando non è passata inosservata un’autovettura con alla guida un uomo di possibile interesse nella lotta alla droga. All’esito di perquisizione personale e veicolare l’automobilista è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish occultate nella tasca del giubbotto. La successiva perquisizione eseguita dai militari operanti nell’abitazione del soggetto ha consentito altresì di ...

anteprima24.it

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia dihanno tratto inun 26enne del posto e deferito in stato di libertà la convivente, ritenuti responsabili di 'Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti'. Gli stessi, all'...In tale contesto, un'altra attività è stata eseguita nello scorso weekend a Sirignano dove i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia dihanno tratto inun 26enne del ... Baiano: arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio Preso con la droga in casa. Un 26enne è stato arrestato a Sirignano dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano. La sua convivente, invece, è ...La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestra ...