Andrea Damante dj in discoteca | appena comincia a esibirsi crolla il soffitto – Video

Paura per. Lo scorso sabato l' ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite come deejay in un locale notturno a Vercelli . Durante l'esibizione però è crollato il soffitto sulle teste dei ...L'amato deejay, conosciuto dal pubblico soprattutto per essere un ex volto del popolare programma Uomini e Donne, nelle scorse ore ha preso un grosso spavento. A far sapere che l'ex fidanzato di ...L’ex tronista ha vissuto attimi di paura lo scorso venerdì durante una serata in discoteca L’ex tronista Andrea Damante dopo ...Un Andrea Damante troppo esplosivo per le sue serate in giro per l'Italia: è successo in una discoteca dove alcuni dei presenti hanno ripreso tutto ...