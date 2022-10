Ai piedi niente tacchi | ma un paio di comodi mocassini

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’argentina Maxima d’Olanda, 50 anni, prima di diventare regina è stata una manager. Lavorava per un istituto finanziario e, in Europa, a Siviglia, ha conosciuto il futuro marito e attuale re, Willem-Alexander. Il suo stile non è casual, neppure nel tempo libero. Predilige cappe e mantelle e outfit couture dai colori accesi. Ultimamente, però, sta puntando sempre di più verso il pratico blazer-pantaloni. Perfetto come look da working royal. Il royal look 2022 guarda le foto Leggi anche › Il royal look del giorno. La principessa ...

Primocanale

Oltre gli allenamenti, non potevi fare, neppure mangiare e bere e, men che mai, passare la ... Provedel con iin Italia è già il numero uno. Con le mani lo sta per diventare. Ha coraggio, ...Non lasciatevi ingannare dal nome perché questa torre naturale, in realtà, non haa che ... In alcuni periodi dell'anno, infatti, i Kiowa, i Lakota e gli Shoshone si recano proprio aidella ... Viva il lungomare a piedi e in bicicletta. Salvate via Roma soffocata dalle auto - Primocanale.it - Le noti... I quotidiani sono dannazione ma anche salvezza. Le infinite parole sulla guerra, ma pure sulle inesauste schermaglie politiche, s’infrangono sulle prime pagine come onde schiumose sulla battigia. Eppu ...