Ucraina | Ciani Demos | ' presenti alla manifestazione del 5 11'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott (Adnkronos) - “Abbiamo partecipato da subito alle mobilitazioni e alle manifestazioni per la pace, lo faremo convintamente il 5 novembre, rispondendo all'appello di tante espressioni della società civile - che ringrazio- ad essere in piazza”. Lo dice il deputato e segretario diPaolo. "Senza insegne di partito, perché il tema non è mettere il cappello sulla, ma dare un segnale forte di mobilitazione”, conclude