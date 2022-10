Meloni-Berlusconi | nulla di nascosto | cosa sa Barelli

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Non c'èdio di altro, credo che nell'attesa di questo pomeriggio come dite voi giornalisti credo si troverà la quadra perché l'interesse del centrodestra,e Forza Italia anche con gli altri partiti è quello di arrivare ad una soluzione il prima possibile per la formazione di un Governo che svolga le sue funzioni a favore di famiglie e aziende in grande crisi”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Paoloentrando a Palazzo Montecitorio.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

I figli die i veleni su Fascina. Quel precedente della Pascale nel 2016 Per il raffinato analista politico,ha commesso 'un atto di sgarberia e di grave ignoranza del sentimento di ...Leggi Anche Governo, si tratta sui ministri:pronta a 'cedere' i dicasteri di peso a Lega e Fi. Per la Giustizia in pole Sisto, l'avvocato diNella prima parte della sua arringa che ...Incontro del disgelo oggi in via della Scrofa tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo lo scontro dei giorni scorsi con lo 'strappo' di Fi sull'elezione di Ignazio La Russa ...“Diamo l’appoggio esterno al governo. Si scelga lei questi scienziati di ministri”. Non usa mezzi termini Gianfranco Micchichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Nel giorno della riconciliazion ...