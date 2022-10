Mbappé | ennesimo colpo di scena | annuncio ufficiale e tifosi rassegnati

Leggi su serieanews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dopo le tantissime voci di mercato degli ultimi giorni,ha dato unmolto importante sul suo futuro. Si sta svolgendo l’ultimo rush finale prima del Mondiale in Qatar. I club, infatti, stanno giocando ogni tre giorni per lasciare spazio alla prima Coppa del Mondo invernale. Tra i protagonisti della massima competizione per le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.