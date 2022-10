GFVIP | IL FANTASMA DI MARK CALTAGIRONE E UNA SORPRESA PER CAROLINA MARCONI

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Stasera, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5 nono appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Una dolceattende: una donna con alle spalle una difficile storia personale che i telespettatori conosceranno nel dettaglio nel corso della puntata di stasera. Nikita Pelizon è finita nell’occhio del ciclone: è stata attaccata da alcuni dei “vipponi” ed è al televoto con Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico? Nelle ultime settimane, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembravano essere molto vicini…finché la presenza di Antonino Spinalbese non ha creato parecchio scompiglio nel rapporto tra i due. Nella Casa si è creato un vero e proprio triangolo. Come andrà a finire? Nel loft di Cinecittà aleggia il ...

Grande Fratello

La showgirl nega di aver percepito cachet per andare in tv a parlare del fidanzato '' : "Tu ... Tags: alfonsosignorini berti canale5gfvip7 grandefratellovip grandefratellovip6 ...Da quel momento si viene percepiti come ildi se stesso, lo scocciatore, il malato cronico che porta una tensione insopportabile condita di geremiadi ed entusiasmi esplosivi, immotivati: ... I fantasmi di Luca Salatino - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Eliana Michelazzo ha raccontato la sua versione dei fatti in merito al caso Caltagirone e si è scagliata contro Pamela Prati.'GF Vip' Dopo la puntata concorrente deluso si sfoga contro gli autori e Alfonso Signorini. Ecco le sue lamentele ...