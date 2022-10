Gb | quasi tutti i tagli fiscali del mini-bilancio saranno revocati

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il nuovo cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt ha annunciato l’abolizione diadottati nel, ivi compresa la misura sull’aliquota di base dell’imposta sul reddito. Il piano originario delineato dal suo predecessore Kwasi Kwarteng prevedeva che l’aliquota di base dell’imposta sul reddito sarebbe scesa dal 20% al 19% l’anno prossimo, mentre quella massima sarebbe passata dal 45% al 40%. La garanzia pubblica sul prezzo dell’energia non durerà due anni ma scadrà ad aprile, e poi sarà rivista dal Tesoro, ha poi aggiunto Hunt, nel suo discorso ai media. Il cancelliere dello Scacchiere non ha nascosto il fatto che cialtre decisioni difficili su tasse e spesa. Hunt è quindi tornato a preannunciare ...

Agenzia Nova

