Gazzetta Awards | super Greg | il primo re del gala | con l' impresa dell' anno

Un uomo sempre d'oro: Gregorio Paltrinieri. Ed è suo il premio per la "Performance dell'anno", una delle sette categorie deiSportSeeSicily che sfileranno giovedì sera nel Tempio di Segesta (Trapani). UnipolSai si conferma Official Partner, sposando la categoria Donna dell'anno. Damiani firma e realizza in ...Giro d'Italia 2010. Vincenzo Nibali a Castellania, la città di Fausto Coppi, indossa la maglia rosa e riceve l'abbraccio di Costanza e Michela Girardengo, eredi del primo Campionissimo. Papà Salvatore ...Sarà una serata esclusiva, in cui la giuria della redazione de La Gazzetta dello Sport, consegnerà il prestigioso premio ai grandi campioni dello sport italiano.