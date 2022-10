Forzazzurri

Commenta per primo Il centrocampista spagnolo del PSG,Ruiz ha parlato anche della sua ex squadra dopo il successo sul Marsiglia: 'Non è stato facile. Ho Napoli nel cuore,per loro'.Ruiz ha parlato anche della sua ex squadra dopo il successo del Psg sul Marsiglia. Ecco le sue parole raccolte da Alessandro ... Fabian: "Felice di essere al PSG, Napoli Voglio solo il meglio per loro" ForzAzzurri.net - L'ex Napoli Fabian Ruiz parla della sua nuova avventura a Parigi Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli trasferitosi al PSG la scorsa estate, ha ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...