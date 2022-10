Agenzia ANSA

L'exBrenta aveva vissuto con una nuova identità a Brescia dove venne arrestato nell'ottobre2019 per maltrattamenti sulla compagna. Per questa vicenda è stato condannato in via ...L'exBrenta aveva vissuto con una nuova identità a Brescia dove venne arrestato per maltrattamenti sulla compagna . Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletterGdB . Per ... Ex boss del Brenta Maniero a processo per bancarotta Nuovo processo bresciano per Felice Maniero. Giovedì prenderà infatti il via a Brescia il processo nel quale l'ex boss della Mala del Brenta deve rispondere di bancarotta fraudolenta. (ANSA) ...Ha trascorso gran parte della sua vita in carcere, ma per 1.223 giorni è stato detenuto in condizioni “inumane e degradanti”. Per questo il mafioso ergastolano di Partinico, Salvatore Francesco Pezzin ...