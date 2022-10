Eminem ed 8 Mile | quando il riscatto sociale si consuma con rime

(Di lunedì 17 ottobre 2022)fa cinquant’anni. Sembra ieril’allora giovane rapper bianco dominava le classifiche musicali di tutto il mondo insieme al suo alter ego Slim Shady. Una carriera costellata di successi, ed una breve parentesi nel mondo del cinema con la pellicola 8, anch’essa entrata nella storia.si trasforma in B-Rabbit, rabbioso freestyler dei ghetti di Detroitè in simbiosi con B-Rabbit, il personaggio che interpreta in 8. La storia del film è infatti ispirata alla vera vita dell’MC americano, e narra tutte le difficoltà che quest’ultimo ha dovuto affrontare per uscire dai malfamati ghetti di Detroit, una città industriale tra le più trasandate degli U.S.A. La storia è ambientata nel 1995, nel periodo della “golden age” del rap americano. B-Rabbit è ...

E nel 2002 potevamo dire di conoscerlo abbastanza per non stupirci né che il successivo album TheShow venisse premiato come migliore album ai Grammy Awards, né che il film 8...Dalla 8Road all'Oscar con Lose Yourself Nel 2002 arriva TheShow e, all'apice della fama, il rapper diventa anche protagonista di un film autobiografico ispirato alla sua storia: 8,...It's Eminem's 50th birthday, and as the iconic rapper reaches a major milestone, he had another impressive anniversary this year.Leggi su Sky TG24 l'articolo I 50 anni di Eminem, dall’infanzia a Detroit al successo mondiale: la storia del rapper ...