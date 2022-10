Dalla panchina al comando | così Barella si è ripreso l' Inter

Il valore del centrocampista sardo non era, non è e non sarà mai messo in dubbiodirigenza dell'Inter che, non a caso, prima dell'inizio ufficiale del calcio mercato estivo ha chiarito a un ......si presentano con un quartetto del tutto inedito con nuovi innesti dell'ultima ora " spiegano... All Cernuto (inAloisi) T&T Royal Lamezia : Toledo, Calabrese, Masaro, Branca, Arzente, ...Calcio Verona Milan 1-2, una zampata di Tonali. I commenti post-partita, I rossoneri faticano ma la risolvono nel finale grazie a Sandro: vittoria di cuore al Bentegodi Questo Milan non muore mai. Dop ...Lucianone era sprofondato in panchina. Lo ha rianimato Juan Jesus, un attimo prima dell'intervallo: quindicesimo giocatore azzurro a trovare la via del gol in questa stagione. È qui ...