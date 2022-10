Bare in vista e in bilico | nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale

Il Riformista

Le immagini dellepenzolanti nel vuoto e fuoriuscite dai loculi distrutti, sono le stesse che a gennaio scorso avevano scosso l'intera città e hanno riaperto la ferita in quei familiari che ...Le, circa una decina, sono sospese nel vuoto. A richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, delle persone che risiedono nei pressi. Una scena giàe, secondo il comitato dei familiari dei ... Crolla un’altra Congrega al cimitero di Poggioreale, bare in bilico a vista: “Un disastro annunciato” Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. Dieci mesi dopo un'altra congrega è venuta giù all'interno del camposanto di Napoli. Rilievi sono in corso in ...Mentre i resti dei defunti coinvolti nel drammatico crollo di 10 mesi fa sono ancora a terra esposti alle intemperie, nel cimitero di Poggioreale di Napoli si è verificato un nuovo drammatico crollo.