AEW | La compagnia produrrà una nuova docuserie incentrata sul backstage

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Com’è ben noto, l’AEW cura molto ogni aspetto della sua presentazione e lo fa sfruttando i social media e le tendenze che possono aiutare laad attirare sempre più spettatori. Ladi Tony Khan è dunque sempre alla ricerca di nuovi metodi per attirare l’attenzione e negli ultimi mesi è riuscita a catturare (involontariamente?) l’attenzione dei media per le tumultuose vicende del suo. In questo contesto, Kathleen Finch, membro esecutivo della Warner Bros. Discovery ha dichiarato che il suo gruppo è intenzionato a realizzare unasui dietro le quinte delladi Jacksonville. Le indiscrezioni Secondo quanto riportato da Fightful Select, i talenti e lo staff dell’AEW sono stati informati del fatto che la ...

