Agenzia ANSA

... Marco Maisano, autore,conduttore televisivo, al lavoro su una serie podcast per OnePodcast (iniziativa audio del gruppo Gedi lanciata a inizio 2022) che, con due donne vittime di, ha ...Giovedì in prima serata Rai2 ha trasmesso un ampio, documentato reportage sued i suoi crimini. Una co - produzione Rai Documentari e VerveCompany, diretta da Alessandro Galluzzi. A ... Unabomber: media, chiesta riapertura indagini Il Procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, lo ha autorizzato a visionare la grande quantità di reperti raccolti in anni sulla vicenda Unabomber, e lui avrebbe trovato, custodito a norma di leg ...ODERZO - «Unabomber era lì, ci ha visti, ci ha scelti. Ci ha guardati sorridendo». Così Francesca Girardi, alle telecamere di Rai2, ha raccontato la terribile ...