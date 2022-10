Salvò la vita dell’alunno che soffocava grazie a Grey’s Anatomy Premiata a Foligno

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Salvoa “”: è la vicenda che ha visto coinvolti un bambino di otto anni che stava per soffocare per un boccone di merendina andato di traverso, a scuola, e la sua coraggiosa maestra, che non conosceva la manovra di disostruzione, ma che in quei momenti concitati si è ricordata di averla vista praticare nella nota seria televisiva, provando a metterla in pratica e salvando laal piccolo. Oggi quella maestra è stataper il suo gesto, aed in questa occasione ha voluto lanciare un appello: “Rendiamo obbligatori per tutti i corsi salva”. La protagonista della vicenda è Flavia Napolitano, insegnante in una scuola primaria di Perugia, dove nel maggio scorso il bimbo ha rischiato di soffocare. Stamani a...