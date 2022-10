Quando l' amore diventa morte | alla Gam di Torino il primo dipinto sul femminicidio

... " Ho sempre apprezzato la passione dei tifosi della Roma, la loro amicizia, l'che mi mostranomi incontrano per strada, mail Colosseo è nel Lazio, e qui finisce la conversazione ". Qui ...Le donne vittime di femminicidio hanno nomi comuni: Anna, Roberta, Chiara, Paola, Maria Nomi che pronunciamo a scuola o in ...Il presidente della Cei: prima dobbiamo essere cristiani, non pensare di esserlo perché facciamo politica «I cattolici in politica Ma la presenza è stare per strada. Prima di tutto dobbiamo essere cr ...Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si rincorrono voci di una crisi per la scelta di dormire in case separate ma il conduttore torna a smentirle e ...