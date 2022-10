Pompei | bambino picchiato da gruppo ragazzini | “Uno di loro figlio di un boss”

(Di domenica 16 ottobre 2022). Il branco contro uno. Nemmeno le lacrime della vittima (un minore) sono bastate a far desistere i bulli dallaazione. Una violenza gratuita, fatta di schiaffi e pugni, immortalata in un video che in queste ore sta circolando sui social. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Repubblica

Il piccolo è stato picchiato con una violenza inaudita. La scena è stata ripresa col cellulare e poi pubblicato sui social. Cosa è successo: il ...'Aunsarebbe stato bullizzato da un gruppo di ragazzini. Nel video segnalato dal giornalista Pino Grazioli, la vittima - scrive il consigliere regionale in una nota - viene presa a ... Pompei, bambino picchiato da gruppo ragazzini. Video in rete Un ragazzino è stato aggredito da altri coetanei tra i quali il figlio di un boss della camorra: la denuncia del consigliere di Europa Verde Borrelli ...Schiaffi e pugni, una violenza che non si ferma nemmeno di fronte alle lacrime della vittima, che è solo un bambino. Gli aggressori altri ragazzini come lui. Tutto immortalato in un video che il consi ...