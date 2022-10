L’Atalanta sempre più in alto | Gasp…ita | che magica alchimia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 ottobre 2022) Bergamo. Metti una sera con due giovani, Scalvini non ancora 19 anni (li compirà l’11 dicembre), Okoli appena 21 anni, che giocano come due veterani e alzano il muro davanti al pressing del Sassuolo, avendo anche la forza di scattare avanti, non appena conquistano palla. Metti un altro ragazzo di appena vent’anni, Soppy, che regala a Pasalic l’assist per il gol del pareggio e al rientro in campo dopo l’intervallo…ricordate le famose partenze false del? Ecco, adesso non succede. E anche se la Dea non riprende sotto la Curva Nord, ma dall’altra parte, la ripresa è bruciante: passa meno di un minuto, 40 secondi, Soppy ruba palla e poi la serve su un piatto d’argento per Lookman. Che è bravissimo a mettere a sedere difensore e portiere per segnare il gol che vale tre punti, il quarto personale dall’inizio del campionato. Per festeggiare i 115 anni della Dea e ...