“Io non rischio” | imparare a prevenire con la Protezione Civile | presentato il decalogo della sicurezza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Siamo ormai giunti alla quarta edizionesettimana nazionaleistituita nel 2019 per viagiornata internazionale per la riduzione dele dei disastri naturali. L’evento quest’anno ha interessato la settimana dal 10 al 16 ottobre con tantissimi eventi sul territorio nazionale volti alla prevenzione ma soprattutto alla sensibilizzazionepopolazione al fine di renderla consapevole per adottare comportamenti corretti in caso di emergenze in atto o fenomeni naturali avversi. Le iniziative in presenza e in modalità digitale come riporta il sito del dipartimentonazionale hanno interessato più di 600 comuni in tutto il paese. Apertura delle caserme dei VVF ...