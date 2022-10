Infortunio Immobile | costretto a uscire al 28' | Lazio in ansia | si teme un lungo stop

Una brutta tegola per la Lazio di Maurizio Sarri. Nel complicato match dell'Olimpico contro l'Udineseha dovuto alzare bandiera bianca. Il bomber di casa biancoceleste si è accasciato alla mezzora del primo tempo toccandosi il flessore della coscia sinistra.ROMA - Si ferma Ciroe la Lazio trema . Il bomber biancoceleste si è infortunato al 28' del primo tempo della sfida contro l'Udinese , gelando tutto lo stadio Olimpico. Uno scatto l'ha tradito: Ciro ha seguito l'...Arrivano pessime notizie per il Chelsea, che perde uno dei suoi migliori giocatori: l'infortunio di Reece James è grave e gli costerà il Mondiale. L'esterno si era fatto male al ginocchio contro il… L ...Brutta notizia per la Lazio. L'attaccante biancoceleste Ciro Immobile è stato costretto a uscire alla mezzora della gara contro l’Udinese a causa di un ...