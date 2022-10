Igor #Girkin | l' uomo più odiato dagli ucraini e da Putin torna a combattere

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il superfalco anti-Ucraina confinato in casa con un'accusa pesante. Cambia il vento in Russia, dove il Roskomndazor, l'ente statale che vigila sulle comunicazioni di massa, ha accusato dieci blogger e e corrispondenti dal fronte di "aver gettato discredito sulle Forze armate russe". Tra questiGirkin, agente segreto, combattente e blogger tra i più temuti tanto da Volodymyr Zelensky quanto da Vladimir. Infatti da qualche tempo la galassia ultranazionalista russa sta subendo censure e inchieste. La propaganda della "guerra totale" ora evidentemente non serve. "In tanti mi vogliono morto. E poi resto pur sempre un ufficiale dei Servizi segreti in congedo" dice Girkin al Corriere della sera. "Non ho mai nascosto il mio disaccordo verso l'operato di alcuni nostri governanti, compreso il presidente. Ma per me, la difesa di Madre Russia è ...