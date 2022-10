Governo | Della Vedova | ' maggioranza divisa su posti | unita contro diritti'

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Come previsto il passaggio dalla propaganda alla realtà restituisce il centro destra com'è, profondamente diviso. Oggi le divisioni sono sui, domani saranno sulle politiche, perché alla propaganda sovranista antieuropea dovrà sostituirsi quella razionalità che Meloni ha sempre ridicolizzato come ‘mainstream'. La propagandadestra respinta con perdite, temo cercherà di sfogarsi sui, cioè. E noi faremo opposizione in parlamento e fuori”. Così il segretario di Più Europa Benedetto

Sky Tg24

...schierati con Licia Ronzulli (la fazione irritata per i "veti"prossima premier e in primis quello sulla stessa senatrice) e le colombe che spingono per riprendere la trattativa di, un ...... nonostante tutto, hanno richiesto aiuto al. 14.648.248,6 euro che tradotti su base ... Napoli (con Pozzuoli, Monteruscello, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Ischia, Procida, ndr), comuni... Nuovo governo, news. Scontro aperto Letta-Meloni sulle presidenze La risposta della presidente di Fratelli d'Italia ai giudizi negativi del Cavaliere. Giorgia Meloni ha risposto ai presunti commenti negativi che Silvio Berlusconi ha fatto sul suo conto. “Mi pare man ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Io ministro della Giustizia Nessuno deve parlare di se stesso, tengo i piedi per terra per volare alto, come diceva mio padre Così il senatore di Forza ...