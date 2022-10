Conte M5s | “Solidarietà a Paola Egonu”

la Repubblica

Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera GiuseppeLorenzo Guerini Dario Franceschini Enrico Letta e Giuseppenon si parlano da più di due mesi, ma tra il Pd e ili canali di comunicazione non si sono interrotti. Alla Camera tocca ad Andrea ...Lo scrive il leader del, Giuseppe, su Facebook, nell'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. 2 ore fa Zingaretti: "Rastrellamento Ghetto pagina buia nostra storia" Il ... Da Toninelli ai vice di Conte, M5S difende Fico per essersi tenuto ufficio e staff a Montecitorio: "Bravo" ROMA - "Solidarietà a Paola Egonu, orgoglio italiano, fuoriclasse dentro e fuori il campo di volley. Le becere parole che le sono state rivolte non ...«Letta danneggia l’Italia e le istituzioni» . La premier in pectore alza i toni contro le parole del segretario Pd per far dimenticare i guai della maggioranza.