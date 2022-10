Chiedilo a Zona Wrestling #633

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ben trovati amici ed amiche amanti del mondo del, ancora una volta qui sulle nostre pagine. E’ domenica 16 ottobre e immancabile arriva come sempre il, nella sua edizione numero 633. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, le mie domande di questa settimana. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Sei la dirigenza di Impact e hai a disposizione eccezionalmente un po’ di fondi da investire nell’ingaggio di tre lottatori attualmente non vincolati a contratti esclusivi con WWE, AEW e NJPW Quali nomi sceglieresti e perché? 1) Tegan Nox, Bandido e Legion of Pain. 2) Secondo te Sheamus vincerà mai il titolo Intercontinentale diventando così Grand Slam Champion? 2) Come rispondo quasi sempre in questi casi: potrebbe succedere, perché no? ...