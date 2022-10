Che bell’atmosfera a UnoMattina in famiglia | gelo polare in studio tra i conduttori

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 16 ottobre 2022)in, un titolo che è tutto un programma vista l’aria che si respira nellodi Rai 1 tra i. Che non ci sia un bel rapporto tra i tre protagonisti del mattino della domenica di Rai 1, lo si sapeva da tempo, più che altro sono Tiberio Timperi e Monica Setta a non sopportarsi e non fanno neppure nulla per nasconderlo. Ma mostrare in modo così evidente, che non si possono in nessun modo sopportare, è cosa ben diversa ed è successo anche alla fine della puntata diinin onda oggi, 16 ottobre 2022. E’ infatti diventato virale un video che mostra i tre, congedarsi dal pubblico, senza neppure degnarsi di una parola, anzi. Le frecciate tra i protagonisti diin ...