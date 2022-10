Carfagna | “Combattere l’antisemitismo è un dovere di tutti”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA – “Il mio abbraccio alla comunità ebraica di Roma che oggi, nell’anniversario del rastrellamento del ghetto, ricorda il giorno della deportazione, della violenza, della barbarie contro civili inermi, solo a causa del loro credo religioso”. Così Mara, deputata di Azione, che aggiunge: “è undie la memoria, mai come ora, deve essere maestra per il presente e per il futuro e insegnarci che non c’è sicurezza senza il rispetto delle libertà religiose, civili, personali di ogni essere umano”. L'articolo L'Opinionista.