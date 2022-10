Ballando con le Stelle 2022 classifica seconda puntata del 15 ottobre | vincitori e prima coppia eliminata di ieri sera

Non si è mai fermata la splendida Paola e per leile stelle non è una mera vetrina per apparire, piuttosto un'occasione per mettersi in gioco a 55 anni . Cosa ammirevole e affatto facile,...Selvaggia Lucarelli fa ancora discutere. La giornalista, da sette anni nella giuria di 'le stelle', dopo la polemicaIva Zanicchi , stavolta mette nel mirino il collega Giampiero Mughini , in garaVeera Kinnunen. Dopo l'esibizione, eseguita sulle note di 'Viva l'...Dopo lo scontro con Iva Zanicchi nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Lucarelli ha criticato duramente Mughini: perché. Ancora discussioni a Ballando con le Stelle. Nella seconda puntata ...La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha stabilito la prima coppia eliminata della diciassettesima edizione: al termine della serata, Marta Flavi e Simone Arena hanno infatti perso lo spareggio ...