Torino-Juventus 0-1 | Vlahovic piega i granata e rilancia Allegri

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il derby della Mole lo decide, con una zampata da azione di corner, dopo la spizzata vincente di testa di Danilo. Tre punti d?oro per la, al termine di un secondo tempo in...

Commenta per primo0 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 29' s.t. Vlahovic (J) Assist: 29' s.t. Danilo (J)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Djidji (33' s.t. Zima), Schuurs, Rodriguez; Aina (33' ...Commenta per primo0 - 1Szczesny 6,5: ordinaria amministrazione o poco più, poi si supera al 14' del secondo tempo sul cross deviato di Radonjic. Danilo 7 : è lui che ha il compito più ...La Juventus vince il derby della Mole contro il Torino per 0-1, riscattandosi dalla brutta figura fatta in Champions League contro il Maccabi. La squadra di Allegri si rende protagonista di una buona ...Dopo sofferenze inenarrabili ed un primo tempo da sbadigli, la Juventus torna alla vittoria nel Derby della Mole riuscendo a battere un Torino spuntato grazie ad una rete del solito Vlahovic. Nel prim ...