Serena Enardu e Pago | più chiaro di così non si può | “Torna sempre…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022), quindi era tutto vero. L’influencer e il cantante non sono ancora usciti allo scoperto ma adesso il ritorno di fiamma può considerarsi ufficiale. Dopo quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e in una marea di addii vip che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, anche loro hanno deciso di dare una seconda chance al loro rapporto. Storia lunga e altrettanto burrascosa, quella di. La partecipazione a Temptation Island Vip aveva già messo a dura prova la loro relazione, al punto che al falò finale avevano deciso di lasciare il programma separati. Poi, dopo pochi mesi, lui è entrato al GF Vip e il primo ritorno di fiamma. Leggi anche: Diego Daddi, non è mai troppo tardi. Ma è polemica per la decisione a quasi 40 anni...