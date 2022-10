Riassunto e gol di Torino – Juventus 0-1 partita di giornata 10

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 15/10/2022 Agire alle 20:17 est L’attaccante serbo ha segnato il gol della vittoria contro ilin un competitivo ‘Derby della Mole’ (0-1) Trionfo balsamico per i bianconeri, lontani dalla leadership in Italia e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League Dusan Vlahovic venuto in soccorso di Juve con il gol della vittoria, su calcio d’angolo a 15 minuti dal termine, in maniera competitiva Derby della Mole davanti(0-1). L’attaccante serbo, sostituito con disagio dopo una grandein cui non ha negoziato nessuno sforzo, ha alleviato il tormento di un ‘Vecchia Signora’ che a metà ottobre ancora non sa cosa sta giocando, è a un piede e mezzo dalla Champions e continua ad essere ...