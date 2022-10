Parigi | 12enne ritrovata cadavere dentro un baule | 4 persone arrestate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) I genitori la cercavano da ieri, perché non aveva fatto ritorno da scuola dopo avere terminato le lezioni alle 15. Il padre aveva avvertito la moglie, che era poi andata alla stazione di polizia per denunciare la scomparsa della figlia dodicenne. Ma il suo corpo è stato ritrovatounnel 19° arrondissement di, vicino alla casa in cui viveva coi genitori. La polizia ha già arrestato quattronell’ambito delle indagini, ha detto una fonte vicina al caso, ma il loro ruolo nella vicenda non è ancora noto. Il corpo della ragazzina è stato trovato legato in posizione rannicchiata. Secondo quanto riportano i media francesi, alcune telecamere di sicurezza avrebbero ripreso lamentre entrava nel suo palazzo, ma non è mai arrivata nell’appartamento in cui viveva insieme alla ...