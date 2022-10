Mutombo | serve un' altra stoppata | ha un tumore al cervello

La Gazzetta dello Sport

La speranza è che sappia fare una volta di più il gesto che lo ha reso famoso: col ditone dire di no all'avversario. Che non si passa, c'è lui a difendere. Dikembe, 56 anni, leggenda Nba, ha un tumore al cervello. Basket Nba, Dikembe Mutombo ha un tumore al cervello