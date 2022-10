Maxima d’Olanda e Sofia di Svezia | sfida a colpi di spazzola

Leggi su amica

(Di sabato 15 ottobre 2022)di: hair look a confronto (immagini Ipa) Il paragone tra teste coronate era inevitabile. Durante la visita ufficiale dei realialla corte diad attirare l’attenzione sono come sempre le signore, che non lasciano nulla al caso nemmeno quando si tratta di beauty look. Stiamo parlando didi, royal lady di due generazioni diverse, ma entrambe attentissime alle mode e ai trend del momento. I loro hair look raccontano alla perfezione chi sono e da dove provengono.Elegante e scenografica, più modaiola. La prima, infatti, ha scelto un’acconciatura laterale con morbide onde quasi stile old Hollywood. ...